Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola: arrestato il colpevole

Un ragazzo di circa 25 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Genova.

L'omicidio è avvenuto in Via Polleri, in zona centro, al termine di una lite. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimare il giovane senza però riuscirci. L'autore della sparatoria si è rifugiato in una chiesa e ha chiesto a un sacerdote di chiamare la polizia dopo avergli confessato quanto accaduto. L'arma del delitto sarebbe stata individuata sotto un'auto parcheggiata poco distante dal luogo dell'omicidio.