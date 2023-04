Lodi, fermato un 60enne per l'omicidio del commercialista | Lite degenerata per casa venduta all'asta

Nel pomeriggio del 20 aprile i due si sarebbero incontrati per discutere della liberazione degli immobili. Ne sarebbe nata una lite, degenerata in omicidio commesso con numerose coltellate alla schiena, al torace e all'addome del professionista titolare di un noto studio con sedi a Milano e Melegnano. Solo dopo l'efferato gesto il cadavere sarebbe stato spostato dal piazzale dell'abitazione al luogo del ritrovamento, lungo la strada provinciale 23 che attraversa campagne e magazzini, non lontano dalla residenza dell'indagato.

Parziale confessione

Non sarebbe stato il primo appuntamento tra il consulente-intermediario attivo in aste ed esecuzioni immobiliari e il presunto assassino. Gli inquirenti di Lodi guidati dal Procuratore Maurizio Romanelli hanno già avuto una parziale confessione da parte del 60enne. L'imprenditore, per ora, non ha detto nulla rispetto al possibile movente.