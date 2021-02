Genova, donna uccisa nel suo negozio in centro con 30 coltellate: fermato l'ex

Clara Ceccarelli, di 69 anni, è stata uccisa a Genova all'interno del suo negozio. E' accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Colombo, in pieno centro città. La donna è stata colpita con molte coltellate, sembra circa una trentina. La polizia ha fermato l'ex compagno, che la perseguitava da tempo. L'uomo stava cercando di uccidersi, gettandosi da un precipizio, quando è stato bloccato dagli agenti.

Al momento dell'omicidio non c'erano clienti nel locale. Le indagini si sono concentrate sull'ex anche a seguito di alcune testimonianze che lo avrebbero posto nei pressi della scena del delitto.

Nell'ultima settimana l'ex compagno della vittima era stato sorpreso a urinare sulla saracinesca del negozio mentre mercoledì la polizia era intervenuta in una scuola del levante, dove l'uomo era entrato per uccidersi provando a lanciarsi da una finestra. Risulta in difficoltà economiche non per il coronavirus, ma sembra per il vizio del gioco.

La cugina: "Non sopportava più il suo ex" "Con il suo ex compagno si erano lasciati da alcuni mesi. Lui le telefonava sempre, prima le rubava in casa. Gliene aveva fatte tante e lei non poteva più sopportare". Lo ha raccontato una cugina di Clara Ceccarelli. "L'avevo vista oggi - ha continuato la parente - ed era tranquilla".