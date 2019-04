Genova, a scuola letture sadomaso con la prof d'italiano: insorgono i genitori

Il romanzo in questione, scritto dallo scozzese John Niven e pubblicato in Italia nel 2016, racconta di quattro pensionate in fuga dopo una rapina in banca.



Per la critica, come si legge online, è un testo "divertente", che risponde alle caratteristiche della penna di Niven: "una buona dose di volgarità", "uno stile sboccato che non disturba", "per chi vuole ridere e non si scandalizza".



Eppure a far gridare allo scandalo, come riferisce Il Secolo XIX, sono le descrizioni "nei minimi dettagli di scene a luci rosse". Le famiglie contestano per questo la lettura consigliata dalla prof, ritenendola non adatta a 15enni. Chi l'avrà vinta?