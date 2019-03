Sassari, alunni chiusi in aula al buio: prof costretta a dimettersi

Un'insegnante supplente di una scuola media di Sassari è stata denunciata e costretta a dimettersi dopo avere chiuso gli alunni in classe al buio per punizione. Durante una lezione, la professoressa, non riuscendo a tenere a freno i ragazzi, avrebbe deciso di negare loro la ricreazione e lasciarli chiusi in aula a luce spenta. Gli alunni hanno subito avvisato i genitori via telefono e questi si sono precipitati a scuola, accompagnati dalla polizia.