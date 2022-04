02 aprile 2022 09:03

Nel porto di Imperia sequestrato uno yacht russo da oltre 3 milioni di euro

Dogane e Capitaneria di Porto di Imperia hanno sequestrato lo yacht "New Vogue", un'imbarcazione di circa 30 metri, del valore di oltre 3,3 milioni di euro, riconducibile a oligarchi russi. Lo yacht è ormeggiato nel porto di Imperia. Il sequestro è stato disposto dalla Procura di Imperia dopo un'indagine scattata a di marzo quando sono state avviate le sanzioni verso la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Durante l'indagine lo yacht è stato tenuto sotto controllo per evitare che lasciasse l'ormeggio.