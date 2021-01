Maltempo in Liguria, spazzato via dal vento il pino simbolo di Santa Margherita

E' stato spazzato via dal vento "il pino della Carega", pino di Aleppo cresciuto sullo scoglio della Carega (in ligure la sedia, ndr) che si trova tra Santa Margherita e Portofino. Il pittoresco albero era diventato un simbolo di resilienza, dopo esser sopravvissuto alla mareggiata dell'ottobre 2018, che in Liguria ha distrutto porti facendo crollare anche un tratto della strada per Portofino. "Siamo molto dispiaciuti, sapevamo come il pino della Carega fosse stato fortemente danneggiato in seguito alla mareggiata della fine di ottobre del 2018 ed avevamo pertanto chiamato per due volte, alcuni specialisti che, in merito, ci avevano spiegato di non intervenire e, sostanzialmente, di lasciare che l'albero si riprendesse da solo facesse il suo corso, - spiega il sindaco di Santa Margherita Paolo Donandoni con un post su Facebook -. Questo pino era per noi un simbolo, non solo per la sua bellezza, ma anche per il fatto di essere particolarmente caratteristico e di sorgere lungo uno dei percorsi più belli del mondo, ovvero la strada che unisce Santa, Paraggi e Portofino, ma allo stesso tempo era anche diventato un simbolo di resistenza e resilienza del nostro territorio. Valuteremo ora che cosa si potrà fare e se, eventualmente, sarà possibile installare a dimora un'altra pianta sullo scoglio della Carega"