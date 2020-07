Fernando, ritrovato dopo otto anni, racconta la sua fuga: "Al paese mi chiamavano il rumeno, ci stavo male"

"Mi chiamavano il romeno, questa cosa mi faceva stare male e dopo un litigio con mia madre ho deciso di andarmene". A parlare è Fernando Vasile, il ragazzo scomparso otto annni fa da Palombara Sabina, in provincia di Roma, quando aveva 16 anni e ritrovato grazie alla trasmissione "Chi l'ha visto?" a Genova. E cosa ha fatto in tutti questi anni? "Mi sono comportato bene, ho vissuto di elemosine, Genova mi ha salvato".

Ora Fernando è tornato a Palombara Sabina, ospite degli zii. Sua madre nel frattempo, che aveva perso le speranze di ritrovarlo, è tornata in Romania, Paese di origine. E con lei c'è stata una telefonata, "i primi cinque minuti di solo pianto senza dirsi una parola", racconta a Repubblica il ragazzo. E agli altri familiare un semplice "scusatemi". Fernando è il classico bravo ragazzo. Da anni chiedeva l'elemosina sotto i portici di via Dante a Genova, di fronte alla casa dove è nato Cristoforo Colombo. Tutti lo conoscevano nella zona, lui è sempre stato gentile, aiutava gli anziani anche a salire sull'autobus. E c'era sempre qualcuno che gli regalava qualcosa. "Alla fine riuscivo a raccimolare anche 50 euro al giorno", dice Fernando.

A Genova ci è arrivato dopo aver pellegrinato un po': prima Roma, poi la Calabria e infine Genova. "Qui erano tutti gentili, non mi facevano domande e mi sono fermato", racconta. Fernando non smette di ringraziare i liguri, oltre all'elemosina che raccoglieva al mattino, il pomeriggio si dedicava a qualche lavoretto. Durante la pandemia ha iniziato a consegnare pacchi. Ora vive con una ragazza in periferia a Genova. Non sa cosa farà nel futuro, la timidezza che aveva da piccolo gli è rimasta. Era cresciuto in Romania con la nonna e a nove anni aveva raggiunto la madre in Italia. Voleva prendersi la licenza media ma qualcosa nell'integrazione sociale è andata male.

Ora però le cose sembrano diverse. Gli zii sono felicissimi di averlo ritrovato, gli hanno anche offerto di lavorare con loro come manovale ma lasceranno a lui la scelta del suo futuro. Quello che conta è averlo potuto ritrovare, il futuro è ancora tutto da scrivere.