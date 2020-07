Sedicenne scomparso a Roma ritrovato a Genova otto anni dopo: la gioia dei famigliari

In un pomeriggio di maggio del 2012 non fece più ritorno a casa, in provincia di Roma. Otto anni dopo viene ritrovato a chiedere l'elemosina con il suo cane davanti alle poste centrali di Genova. Si chiude con un lieto fine la vicenda di Fernando, che, a 16 anni, aveva fatto perdere le tracce di sé, all'improvviso. Era uscito per frequentare i corsi serali di recupero anni scolastici ed era sparito, gettando i famigliari nello sconforto. Ma i parenti non si sono mai arresi e dopo l'ultimo appello in Tv c'è stato il suo ritrovamento.