Femminicidio nello Spezzino, uccide ex compagna di 25 anni | L'ha sgozzata davanti al figlio di due anni

La donna di origini sarde e residente a Castelnuovo è stata uccisa dall'ex compagno in una villetta a Castelnuovo Magra, pochi chilometri da Sarzana. La vittima è stata sgozzata davanti al figlioletto di due anni. Presente all'aggressione anche un'amica della vittima che è riuscita a chiudersi in bagno assieme al bambino e a sfuggire alla furia omicida. A compiere il delitto è stato un 29enne maghrebino che ha preso il coltello probabilmente in cucina. I carabinieri - avvertiti dai vicini - sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco i quali hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso. L'uomo era ancora in casa e ha aggredito tre militari poi è stato bloccato e arrestato. Adesso si trova piantonato in ospedale a Sarzana.