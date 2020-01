Dimenticano in autogrill un bauletto pieno di gioielli: ritrovato dai dipendenti, valeva 100mila euro

Una banale sosta in autogrill ha rischiato di trasformarsi in un vero incubo per una coppia di romani. Tutto è successo venerdì sera nell'area di sosta Magra Ovest di Vezzano Ligure (La Spezia). I due decidono di fermarsi per qualche minuto, si siedono nel punto ristoro, poi con tutta calma riprendono il loro viaggio. Solo dopo qualche chilometro si rendono conto di aver dimenticato su una sedia un vero e proprio tesoretto: un beauty case contenente svariati gioielli di famiglia per un valore complessivo di circa 100mila euro.