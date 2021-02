Covid, nella Riviera Ligure ristoranti aperti e pienone di francesi

Ansa

Molti ristoranti della Riviera ligure di Ponente, soprattutto a Ventimiglia, hanno tenuto aperto nel giorno di San Valentino nonostante l'intera Regione sia stata collocata in "zona arancione", col divieto di apertura per ristoranti e bar. I locali hanno fatto il pienone, soprattutto da parte di clienti francesi che, non potendo celebrare la festa degli innamorati in Francia, hanno valicato la frontiera. Qualcuno si è spinto fino a Sanremo.