Coronavirus in Liguria, Toti: "Nuovi casi positivi sono autoctoni"

In Liguria i nuovi casi positivi di coronavirus "sono autoctoni e non collegati al cluster di Alassio". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. I nuovi casi, ha spiegato, riguardano in particolare l'Asl1 dell'Imperiese e in parte l'Asl2 savonese, ha aggiunto. Si tratta di quindi di cittadini liguri non turisti, il cui iter di contagio non è stato ancora definito. Il numero di positivi in regione è aumentato da 24 a 34.