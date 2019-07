Bordighera, birra o bibita in regalo a chi raccoglie i mozziconi in spiaggia

Una birra o una bibita in regalo a chi consegna un bicchiere pieno di mozziconi di sigaretta . E' la proposta green lanciata da alcuni locali di Bordighera per promuovere la coscienza ambientalista dei turisti. "Una spiaggia pulita è il biglietto da visita più bello per chi viene a fare un bagno nel nostro bel mare - dice a Tgcom24 il promotore dell'iniziativa, Romolo Giordano - e noi proviamo a coinvolgere tutti per raggiungere questo obiettivo".

Pionieri - Il progetto, promosso da Giordano, titolare di un ristorante sul lungomare, ha trovato finora due sostenitori: Laura Miscioscia e Simone Orengo, proprietari di due bar, e nel primo weekend l'iniziativa ha avuto un grande successo. "Tanti soprattutto i bambini che si sono presentati con i loro bicchieri stracolmi di cicche per avere in premio la loro bibita preferita - racconta Giordano -. Per loro è stato un gioco divertente, quasi una gara. Abbiamo trovato tanti piccoli 'fan di Greta' che ci hanno aiutato a pulire la sabbia".



Un segnale - Chi ha lanciato questa proposta, "copiata" da un blog spagnolo della Catalogna, vorrebbe che questo fosse solo un punto di partenza. La speranza è quella di allargare l'operazione pulizia a tutte le spiagge della cittadina ligure, in questi mesi estivi invase da mozziconi, cartacce, rifiuti.



"Sulla spiaggia del mio locale, che è privata, se devo essere sincero, non si trovano tanti mozziconi - aggiunge il ristoratore -. Il problema è soprattutto sulle spiagge pubbliche e sulla passeggiata del lungomare. Noi ci auguriamo che la nostra iniziativa sia un segnale per tutti, ristoratori e turisti, baristi e gestori dei servizi balneari: un invito a dedicare molta più attenzione all'ambiente e alla sua pulizia. La raccolta dei rifiuti in riva al mare potrebbe essere promossa e allargata con una serie di campagne green: dai giochi per i bambini alle proposte agli adulti, tutto con un unico obiettivo. Regalarci un mare più pulito". E un ambiente finalmente libero da plastiche, sigarette, cartacce.