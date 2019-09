I volontari di Loano che hanno risposto alla telefonata della donna le hanno spiegato che un'ambulanza costa tra gli 80 e i 90mila euro. Lei ha verificato in banca quanto le fosse possibile donare. "Siamo ancora increduli - è il commento della vicepresidente Sara Canepa - la donna ha voluto aiutare la nostra associazione che gli è stata vicina in passato, e spera che il suo gesto, alla luce del sole, possa invogliare altre persone a donare".



Visto il clamore, la benefattrice ha poi richiamato in Croce Rossa chiedendo di non dare altre informazioni personali. Non aveva previsto così tanta attenzione. La filantropa loanese viene definita come una normale signora di mezza età, ma non è chiaro se abbia donato tutte le proprie disponibilità o sia facoltosa, e quale sia la storia della vicinanza ricevuta dall'organizzazione in passato.



Quanto ai volontari di Loano, ringraziando la "gentil signora", hanno chiarito che al momento la cifra per l'acquisto di una nuova ambulanza non è ancora stata raggiunta, ma sono fiduciosi nell'emulazione del gesto.