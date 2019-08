Roma, scritta razzista sull auto di un medico camerunense della Croce Rossa

Andi Nganso, medico 30enne della Croce Rossa, nato in Camerun ma da 13 anni residente in Italia, ha trovato a Roma la sua auto imbrattata di scritte razziste: "Negro di m...." l'insulto scritto sul cofano. A denunciare l'episodio è stato lo stesso medico su Facebook. "Sono stufo dei vostri sguardi, delle signore che si stringono alla borsetta alle fermate dell'autobus, di tutti quelli che sembrano non riuscire a decifrarti. Ma tra tutto, ciò che mi ha stancato sopra ogni cosa è la codardia" scrive Andi sui social. Il dottore a gennaio subì un'altra discriminazione quando una paziente si rifiutò di essere visitata da lui. Immediata la reazione della Croce Rossa: "E' ora di fermare questo clima di razzismo, odio e intolleranza" ha commentato Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa.