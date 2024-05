Inchiesta Liguria, gip: no alla revoca degli arresti domiciliari per Aldo Spinelli

Il gip Paola Faggioni ha detto "no" alla revoca degli arresti domiciliari per Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale indagato per corruzione nell'inchiesta che ha travolto la Regione Liguria e portato ai domiciliari anche il presidente Giovanni Toti.

Il giudice per le indagini preliminari ha dunque respinto l'istanza presentata dai legali difensori, sottolineando che Spinelli potrebbe "acquisire nuovi incarichi e cariche all'interno della società" o avere la "possibilità, tutt'altro che astratta, di perseguire interessi imprenditoriali curando, dirigendo e gestendo le pratiche societarie".