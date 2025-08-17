Li cercano per ore con mezzi della Guardia costiera ed elicotteri: dormivano nel loro alloggio

Dopo circa due ore di ricerche in buona parte della costa di Lignano Sabbiadoro (Friuli), l'allarme per la scomparsa in mare di una coppia di ragazzi di nazionalità austriaca è rientrato. I due sono stati individuati nel loro alloggio, dove stavano riposando. Le loro condizioni di salute sono buone e non hanno vissuto alcun problema. La coppia, un ragazzo e una ragazza austriaci, era entrata in acqua per nuotare, e, secondo alcuni testimoni, non era più riuscita a tornare autonomamente a riva. Poco dopo sono scattate le ricerche con natanti della Guardia costiera, un elicottero e altri mezzi e persone. Soltanto dopo un paio di ore circa, si è scoperto che la coppia non soltanto era riuscita a raggiungere la riva ma si era ritirata nel loro alloggio, a riposare.