Licenziato perché rifiuta di lavorare il sabato: il tribunale gli dà ragione e lo reintegra

La vicenda viene ricostruita dal quotidiano La Nazione. Il giovane dipendente aveva firmato il contratto in cui erano specificate le condizioni di lavoro: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì e due cantieri dove lavorare, uno a Firenze e l'altro a Pistoia. Quindi il sabato non era considerato come giornata lavorativa. Da qui, il rifiuto del giovane lavoratore e il provvedimento del suo capo.



La causa Il giovane dipendente ha impugnato il provvedimento, parlando di licenziamento ritorsivo. La ditta si è difesa affermando che il manovale era stato assunto "specificamente per l'esecuzione dei lavori nei due cantieri, prossimi all'ultimazione, come chiaramente indicato nel contratto di assunzione". Quindi, secondo l'azienda, il rapporto di lavoro sarebbe terminato al completamento dei cantieri a Firenze e Pistoia.