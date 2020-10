Lgbt, terapia ormonale gratis per le persone trans

E' una giornata storica per i diritti della comunità LGBT in Italia. Da oggi la terapia ormonale per le persone trans sarà gratuita in tutta Italia. LAifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha inserito i farmaci necessari al cambio di sesso, nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. La decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore oggi. In Emilia-Romagna, attraverso una delibera di Giunta, è già legge.