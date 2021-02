L'Etna non si ferma, sei eruzioni in otto giorni: "Un record", dicono gli esperti

L’Etna non si ferma, continua a sorprendere e dare spettacolo. Nella notte ancora un'eruzione, la sesta in otto giorni: "Un record", secondo gli esperti, con una fontana di lava alta oltre 500 metri dal cratere di Sud-Est e una colonna eruttiva di cenere lavica e lapilli che si è innalzata per diversi chilometri. Il vulcano ha concesso una tregua solo intorno a mezzanotte. Stando alle ultime osservazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia anche nelle prossime settimane saranno ancora presenti colate laviche.