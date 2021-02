Nuova eruzione notturna, l'Etna continua a dare spettacolo

L'Etna è tornato a dare spettacolo poco prima della mezzanotte di sabato, con una fontana di lava pulsante e un trabocco lavico dal cratere di Sud-Est. Circa un'ora dopo l'inizio del nuovo fenomeno sul cratere di Sud-Est si sono attivate altre bocche, in direzione della "bocca della sella". Poco dopo ha avuto inizio un trabocco lavico dalla "bocca della sella" alimentando un flusso lavico diretto verso sud-ovest, e una colonna eruttiva si è alzata al cielo per diversi chilometri sopra la cima dell'Etna. Si tratta, secondo il vulcanologo dell'Ingv di Catania Boris Behncke, di uno "fra i parossismi piu' intensi e magnifici del cratere di Sud-Est dell'Etna", ma "con questa attività in corso non c'è pericolo".