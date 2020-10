Lesbo, Medici Senza Frontiere: "Dopo l'incendio di Moria migranti senza servizi"

Le telecamere di "Striscia la Notizia" sull'isola di Lesbo per documentare una situazione drammatica: la sorte delle migliaia di migranti ospitati nel campo di Moria, andato a fuoco tra l'8 e l'9 settembre scorso.



Oltre 12mila gli ospiti ora finiti a Kara Tepe, dove sono state montate numerose tende. Tuttavia la nuova sistemazione è carente di servizi, come sottolinea Marco Sandrone di Medici Senza Frontiere: "Il campo simbolo della politica migratoria non c'è più, ora qui ci sono solo tende ma senza alcun servizio" precisa Sandrone all'inviata Rajae. "Sono necessarie soluzioni alternative per oltre novemila sfollati".