Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, era nell'elenco dei più pericolosi

Leonardo Gesualdo, 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della "Società foggiana" e inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi, è stato arrestato all'alba. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo; nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore. Gesualdo era ricercato dal 2020 dopo essere stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa.