Accusato di quattro violenze sessuali, 23enne arrestato a Legnago (Verona)

Un giovane di 23 anni è finito in manette con l'accusa di essere il responsabile di quattro aggressioni sessuali, avvenute nel mese di giugno lungo l’argine del fiume Adige, a Legnago, nel Veronese. I carabinieri della Compagnia locale hanno eseguito l’arresto in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Verona su richiesta della Procura. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato – cittadino italiano, residente nella bassa provincia di Verona e con precedenti – sarebbe gravemente indiziato per tre violenze sessuali consumate e un tentativo andato a vuoto, tutte avvenute nello stesso contesto geografico e temporale.