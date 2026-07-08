Il legale dell'ex 007 arrestato con l'accusa di spionaggio: "Le notizie diffuse non erano riservate"
"È un servitore dello Stato, ha detto di essere convinto di poter dimostrare la correttezza delle sue condotte", ha affermato l'avvocato Francesco Vaccaro
"Ho parlato con Piras, mi è apparso lucido e sereno. È un servitore dello Stato e mi ha detto di essere convinto di poter dimostrare correttezza delle condotte, inoltre che le notizie diffuse e di cui è accusato non erano riservate. Aveva mantenuto un interesse su queste tematiche e in questa sua attività di studio aveva continuato a raccogliere da fonti aperte varie notizie. Anche se dovesse aver incontrato un esponente diplomatico estero, non avrebbe veicolato informazioni segrete". È quanto dichiarato da Francesco Vaccaro, l'avvocato che sta assistendo Gavino Raoul Piras, uno dei due ex 007 arrestati con l'accusa di spionaggio in favore della Russia.