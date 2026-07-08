Il legale dell'ex 007 arrestato con l'accusa di spionaggio: "Le notizie diffuse non erano riservate"

"Ho parlato con Piras, mi è apparso lucido e sereno. È un servitore dello Stato e mi ha detto di essere convinto di poter dimostrare correttezza delle condotte, inoltre che le notizie diffuse e di cui è accusato non erano riservate. Aveva mantenuto un interesse su queste tematiche e in questa sua attività di studio aveva continuato a raccogliere da fonti aperte varie notizie. Anche se dovesse aver incontrato un esponente diplomatico estero, non avrebbe veicolato informazioni segrete". È quanto dichiarato da Francesco Vaccaro, l'avvocato che sta assistendo Gavino Raoul Piras, uno dei due ex 007 arrestati con l'accusa di spionaggio in favore della Russia.