Russia, sette agenti dei servizi di sicurezza arrestati per rapina

Sette agenti dei servizi di sicurezza russi (Fsb) sono stati arrestati con l'accusa di rapina: lo scrive l'agenzia Interfax. Il 10 giugno gli agenti avrebbero aggredito un imprenditore che era entrato in banca per depositare 136 milioni di rubli in contanti, circa 2,1 milioni di dollari. Gli 007 avrebbero preso il denaro e lo avrebbero spartito con un impiegato della banca loro complice.