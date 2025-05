Lecco, in casa manuali per ordigni esplosivi: arrestato 20enne egiziano

Le perquisizioni nell'abitazione del giovane, che vive con la famiglia, sono state effettuate mercoledì scorso. L'arresto è stato convalidato venerdì dal gip di Lecco. Tra il materiale sequestrato spiccano due manuali in lingua araba, stampati in proprio, recanti il logo di una "Fondazione Al-Saqari per le Scienze Militari" e contenenti dettagliate istruzioni per l'impiego di telefoni cellulari come detonatori per la preparazione di ordigni esplosivi artigianali e la produzione di sostanze chimiche finalizzata ad atti di terrorismo.