Calolziocorte (Lecco), accoltellato in stazione al culmine di un alterco: giovane muore in ospedale

Aggressione mortale a Calolziocorte (Lecco).

Un giovane, originario del Burkina Faso, è stato accoltellato all'interno della stazione ferroviaria al culmine di un alterco. Il 23enne, trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco, è morto a causa delle ferite riportate in varie parti del corpo. Il responsabile dell'aggressione non è ancora stato individuato.