20ennne morto impiccato nel Leccese, spunta ipotesi sfida social: aperta indagine

L’ipotesi della famiglia è che stesse conversando o chattando con qualcuno oppure che dovesse fotografare o filmare qualcosa per poi inviarla. Sono questi gli elementi sollecitati agli inquirenti, insieme al ritrovamento nella camera da letto del ragazzo, di un cappio composto da due cavi del computer. I genitori chiedono, quindi, come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, di accertare quello che è accaduto la notte tra il 19 e il 20 settembre, quando Daniele sarebbe rimasto al pc fino alle 5 del mattino e, quattro ore dopo, è stato trovato morto. L’ultima persona ad averlo visto in vita è stata la madre.