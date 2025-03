Lecce, l'uomo delle vincite record: oltre 60 concorsi con gli scontrini

Nel corso di questi 35 anni, Pino ha vinto più di 60 volte. "Adesso puntiamo a una crociera o a un incontro nel backstage con Claudio Baglioni di cui siamo super fan", confessa sorridendo Pino. Riguardo al metodo che utilizza per tentare la fortuna, l'uomo spiega: "Vado a fare la spesa e quando mia moglie mi chiede di comprare un formaggio x, ma vedo che c'è un concorso con un altro, lo prendo e ci provo. Alcuni concorsi sono riportati in evidenza, altri no e bisogna cercarli su alcuni siti". Tra tutti i premi, però, quello che di cui è più soddisfatto è il televisore: "Con 3 euro di birra ho vinto una tv da 2000 euro". "Capita spesso che mi porti prodotti un po' diversi da quelli che gli chiedo. All'inizio ero scettica, ma ora lo appoggio", commenta la moglie Marina. Prima di chiudere il collegamento con "Pomeriggio Cinque", Pino lancia un appello ironico: "Lasciatemi fare la spesa in pace. Ogni volta la gente mi segue per vedere cosa compro e mi ritrovo a fare dei tutorial in tempo reale".