A quel punto si è reso necessario l'intervento urgente delle forze dell'ordine, che hanno fermato l'uomo e lo hanno trasferito nel carcere Borgo San Nicola a Lecce. La vittima, che ha riportato traumi al mento e diversi ematomi sulle braccia, ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata curata in loco. Al termine di un primo approfondimento, a carico del 57enne sono emersi diversi altri precedenti per maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto raccontato dalla donna, episodi di violenza verbale e fisica erano ormai una quotidianità.