Lecce, matrimonio finì in rissa: il testimone avrebbe molestato la sposa durante il pranzo nuziale

Lo scorso maggio aveva fatto il giro del web il video di un matrimonio finito in rissa a Specchia, in provincia di Lecce, dove testimone e sposo si erano presi a calci e pugni. Ora il primo, un 26enne, è accusato di aver molestato la sposa durante il pranzo nuziale e rischia di finire sotto processo. Come scrive il Quotidiano di Puglia, infatti, il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha chiesto per lui il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale.