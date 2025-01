Lecce, fermato con oltre 800mila euro in contanti

Auto e casa erano i suoi nascondigli, in questi due luoghi un uomo di origine albanese di 46 anni teneva segretamente custoditi oltre 800mila euro in contanti. E' quanto ha scoperto (e sequestrato) la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lecce. Tutto è partito da un normale controllo a un posto di blocco sull'auto in transito. Sulla statale che collega la città a Brindisi, le forze dell’ordine hanno fermato l'uomo e controllato la macchina: al suo interno è stata trovata una busta dove erano nascosti e confezionati, rigorosamente sottovuoto, pacchetti di denaro con banconote di diversi tagli per un valore complessivo di 230mila euro.