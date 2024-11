Truffe, frodi e riciclaggio a Pescara: sequestri per 12 milioni di euro

La finanza di Pescara ha scoperchiato un'associazione a delinquere dedita a frodi e reati tributari, truffe ai danni dello Stato e riciclaggio. Nell'operazioni sono stati eseguite perquisizioni e sequestrati beni per 12 milioni di euro. Tra i reati contestati l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all'emergenza da Covid-19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti. Secondo l'ipotesi investigativa il sistema fraudolento è stato realizzato da una famiglia imprenditoriale pescarese con la collaborazione di un commercialista del Chietino.