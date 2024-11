Lecce, inala "droga della risata" da un palloncino: muore 26enne

Purtroppo, il protossido di azoto viene anche inalato per i suoi effetti euforizzanti e allucinogeni. Si tratta, ovviamente, di un uso altamente sconsigliato in quanto può causare gravi effetti collaterali, anche a lungo termine. L'uso del protossido di azoto, infatti, deve avvenire sempre sotto stretto controllo medico e in un ambiente sicuro. L'auto-somministrazione o l'uso ricreativo di questo gas può essere estremamente pericoloso e portare a gravi conseguenze per la salute.