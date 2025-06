Donna uccisa a Racale (Lecce), il figlio reo confesso al padre: "Non abbandonarmi, aiutami"

Il 21enne Filippo Manni, reo confesso per l'omicidio della madre, la 52enne Teresa Sommario, avvenuto nella loro abitazione a Racale (Lecce), ha incontrato il padre Daniele durante un colloquio in carcere. "Non abbandonarmi, aiutami", è l'appello che il giovane ha rivolto al genitore. Secondo quanto riporta la Repubblica, a fine incontro il 21enne ha chiesto scusa.