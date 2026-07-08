Donna di 59 anni muore dopo un intervento di rimozione al seno: tre gli indagati

I pm vogliono chiarire le cause del malore e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento di chirurgia estetica. Secondo una prima ricostruzione, la 59enne avrebbe accusato il malore subito dopo la somministrazione dell'anestetico, circostanza che fa propendere a una possibile reazione allergica. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Inizialmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Scorrano, nei giorni scorsi era stata poi trasferita al Dea Fazzi di Lecce, dove è deceduta. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore disporrà l'autopsia. Sul caso indagano i carabinieri.

