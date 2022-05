Zagarolo (RM), locandina con "Z" russa: "Siamo contro tutte le guerre"

"A noi sembrava una cosa naturale, abbiamo sempre utilizzato il

nastro di San Giorgio

Zagarolo

Mattino Cinque News

Zagarolo

del PCI "Aldo Bernardini"

Zagarolo

anche negli anni precedenti, questione di marketing, ci sembrava naturale dal momento cheinizia con la Z, si è voluto dare un significato che non era assolutamente quello di sottolineare l'invasione in corso in Ucraina". A "" in collegamento da Palestrina, comune confinante conin provincia di Roma, un rappresentante della sezioneha commentato così la scelta di scrivere graficamente la "Z" dicon il nastro di San Giorgio sulla locandina della festa della vittoria dell'Unione Sovietica sul nazifascismo, ricordando il logo russo dell'invasione in Ucraina. L'evento ha avuto luogo nel comune domenica 8 maggio, un giorno prima della ricorrenza.

"Ribadiamo ancora una volta come abbiamo fatto in questi giorni - ha aggiunto il rappresentante - che noi comunisti siamo contro tutte le guerre compresa anche questa, nella "Z" non c'è solidarietà con l'esercito russo che ha invaso l'Ucraina,

noi siamo contro tutte le guerre

, la nostra parola d'ordine che abbiamo detto sin dall'inizio è stata "fermatevi", rivolta a tutte e due i contendenti".

"Qualche elemento di provocazione a volte è anche importante perché così abbiamo contribuito a creare attenzione su un fatto per noi estremamente importante quello appunto della ricorrenza della vittoria dell'

Unione Sovietic

del PCI "Aldo Bernardini"

Zagarolo

a sulle truppe nazifasciste, cosa che in questo contingente, si rischiava purtroppo di perdere il senso vero e la memoria", ha concluso il rappresentante della sezionedi