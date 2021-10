"Voglio vedere il Colosseo", da Pisa a Roma fuga solitaria in treno di un 11enne

ansa

Ore di apprensione per la famiglia di una bambino di 11 anni scappato da scuola a Pontedera, nel Pisano, per andare a Roma dove alla fine è stato trovato. "Volevo vedere il Colosseo", ha ammesso candidamente il ragazzino quando è stato fermato alla stazione Tiburtina dalla Polfer. Agli agenti ha spiegato di aver viaggiato in treno, senza pagare il biglietto, nascondendosi nei bagni alla vista dei controllori.