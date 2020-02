Viterbo, i nonni della 16enne morta dopo le dimissioni dall'ospedale: "L'hanno ammazzata"

Non si danno pace i nonni di Aurora Grazini, la 16enne trovata morta nel suo letto dai genitori, a Montefiascone, in provincia di Viterbo.

La giovane che da tempo mostrava segni di malessere e che continuava a perdere peso negli ultimi tempi era stata anche portata in ospedale e dopo alcuni controlli dimessa.

"Era un fiore, me l'hanno ammazzata", è il grido di dolore di nonno Ilario ai microfoni di "Mattino Cinque". "Le hanno dato delle gocce per calmarla, ma quando le ha prese è peggiorata" racconta l'anziano che prosegue: "Una volta a casa si è buttata sul divano. Poi è andata a dormire con la madre che a un certo punto si è accorta che non respirava più".