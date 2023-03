Roma, i vigili urbani cambiano look: "Quasi otto milioni di euro per le nuove divise"

Entro il 2025, infatti, ciascuno dei 5.700 del corpo di Roma avrà una nuova divisa. Berretti camicie, giacche, pantaloni (per l'estate e per l'inverno), corpetto catarifangente, cinturone dorato, cordelline, stellette e distintivi. Non mancherà nulla. Il costo dell'operazione si aggira attorno ai 7 milioni e 800 mila euro . Chi si aggiudicherà la gara, entro il 2025 quando nella Capitale si terrà il Giubileo , dovrà inviare i propri sarti a prendere le misure ai pizzardoni.

50 moto ferme per mancanza di divise Rifare le divise dei vigili non è un capriccio: ben 50 moto sono ferme proprio per la mancanza di abiti adatti e proprio al look dei motociclisti sono dedicati due lotti di gara (uno da 342mila euro dedicato al vestiario e un altro da 693 mila euro per le calzature). Il rinnovo delle uniformi riguarda anche quelle ordinarie e storiche del personale della banda musicale.

La relazione: "Obiettivo primario assicurare rinnovo capi" "Assicurare al personale del corpo di Polizia Locale, l’adeguato rinnovo dei capi di vestiario, nonché la dotazione al personale neo-assunto" è un "obiettivo primario", si legge nella relazione firmata dal comandante Ugo Angeloni. I capi dovranno infatti essere realizzati mediante il "confezionamento industriale su misura" e alla ditta arriverà l’elenco "del personale destinato alla vestizione cui l’esecutore dovrà provvedere a rilevare le relative misure/ taglie". Poi toccherà ai sarti incaricati dall'impresa.

Come riporta Repubblica, che a sua volta cita la relazione, chi vincerà la gara dovrà seguire le istruzioni contenute e in via prioritaria assicurare "la dotazione di nuovi capi di vestiario tecnico- operativo introdotti di recente al personale di nuova assunzione, nonché il rinnovo dei capi al personale che espleta attività in moto, la cui ultima dotazione risale al 2019".