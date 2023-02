Roma, 60 nuove moto per i vigili ferme da un anno per uno spreco di quasi 900mila euro

A "Mattino Cinque News" i motocicli fermi in un deposito per mancanza di divise adeguate

Restano ferme in un deposito circa sessanta delle cento nuove moto date in dotazione ai vigili della Polizia Locale di Roma Capitale. "Mattino Cinque News" indaga sui motocicli presentati nel marzo scorso dal sindaco Roberto Gualtieri che oggi sarebbero inutilizzati e fermi in un garage per uno spreco di denaro pari a quasi 900mila euro. Il motivo? Il comune di Roma non avrebbe acquistato l'equipaggiamento necessario per garantire la sicurezza dei vigili alla guida.

Nello specifico ai vigili mancherebbero parastinchi, ginocchiere, caschi, guanti, stivali e giubbotti rinforzati con protezione anticaduta. "I cittadini vorrebbero vedere gli agenti nelle strade, troviamo assurdo che per la mancanza di poche decine di migliaia di euro necessarie all'acquisto di equipaggiamento vengano tenute ferme le moto. C'è una mancanza d'indirizzo politico e anche di capacità gestionale di quelle che sono le esigue risorse a disposizione", ha detto Marco Milani segretario Sulpl di Roma alle telecamere di "Mattino Cinque News".