Usa, bambino di 5 anni invita i compagni a "sparare in classe"

Il messaggio in una chat di gruppo segnalato dai genitori alla dirigente della struttura. Nella stessa scuola a gennaio un allievo di 6 anni è entrato armato e ha ferito la sua maestra

Dopo che a gennaio un bambino di 6 anni ha sparato e ferito la sua maestra, un altro allievo di 5 anni ha esortato i suoi compagni in un messaggio su una chat di gruppo a " far saltare qualche proiettile" e "sparare contro la classe". Un episodio inquietante avvenuto nel weekend di cui la preside della scuola, Karen Lynch, ha informato le famiglie dopo che uno dei bambini ha segnalato il messaggio ai genitori. L'autore del messaggio, secondo quanto riporta Abc news, è stato allontanato dalla scuola e la polizia ha aperto un'indagine, oltre a rafforzare le misure di sicurezza all'entrata dell'istituto.

La reazione della preside - La dirigente scolastica Lynch ha scritto ai genitori che “è in corso un'indagine approfondita con il dipartimento di polizia. È in corso anche una valutazione della minaccia”. “Le minacce e i problemi di sicurezza - ha aggiunto - sono sempre presi molto sul serio. Vi assicuriamo che tutti i protocolli vengono seguiti e che questo incidente viene affrontato di conseguenza". Lynch è alla guida della scuola da quando l' ex preside è stato riassegnato dopo la sparatoria di gennaio a Richneck.

La sparatoria di gennaio - Quest'ultimo incidente è avvenuto poco più di un mese dopo che Zwerner, un'insegnante di prima elementare, è stata gravemente ferita in classe dal suo studente di 6 anni nella stessa scuola. In una lettera inviata al distretto scolastico dall'avvocato della vittima e successivamente ottenuta da ABC News, l'insegnante aveva affermato che il ragazzo aveva una storia di comportamento violento. Zwerner ha accusato l'assistente preside della scuola Ebony Parker, che da allora si è dimesso, di non aver agito nonostante gli fosse stato ripetutamente detto che lo studente aveva una pistola a scuola. L'avvocato di Zwerner ha aannunciato che intentetà una causa contro l'istituto.