Protagonista di un video hard a sua insaputa dopo una notte con una pornodiva: scatta la denuncia

E' bastato un video hard di cinque minuti per renderle negli ultimi mesi la vita un inferno.

Sono le immagini intime di una notte di passione trascorsa con la pornodiva ungherese Angela Gabriella Princz, 52 anni, in arte Blueangy, che dovevano restare private e che, invece, sono state diffuse in Rete. L'ignara protagonista del video hard, risalente a maggio e pubblicato su una piattaforma al prezzo di 25 dollari, senza il suo consenso, ha iniziato a ricevere messaggi e attenzioni, anche se è estranea al mondo del porno. Da qui la denuncia sporta contro la Princz, che dalla sua pagina Twitter aveva diffuso il link, per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito. Indaga la Procura di Roma.