Ad Amber Heard offerti 9 milioni di dollari per recitare in un film porno: coprirebbero il suo debito con Depp

Un'agenzia di modelle per adulti, la Zen Models , avrebbe infatti offerto all'attrice di "Aquaman" un contratto da 9 milioni di dollari per recitare in una pellicola a luci rosse. Dopo il verdetto dei giudici nella contesa legale con Johnny Depp, che l'ha condannata a pagare poco più di 10 milioni di dollari, per la star sarebbe un modo per risolvere i suoi problemi finanziari.

"Amber non ha i soldi per pagare l'enorme risarcimento a cui l'hanno condannata i giurati di Fairfax" ha sempre affermato

l'avvocatessa dell'attrice

Elaine Bredehoft

che ha anche presentato un ricorso (non andato a buon fine, ndr) per conto della sua cliente.

In suo aiuto, adesso che Hollywood sembra aver paura di assumerla, arriverebbe la Zen Models, che sarebbe disposta a saldare i debiti di Amber nei confronti di Johnny Depp oltre ad una donazione di 1 milione di dollari al Children's Hospital di Los Angeles, pur di averla come protagonista di un film hard.

A riferirlo è

il sito australiano Poptopic.

Veronica Madjarian,

L'avvocatessa di Amber Heard avrebbe ricevuto una lettera dal presidente di Zen Model Management,con la succulenta offerta.

“Zen Models è un'agenzia di modelle per adulti e una società di produzione. Siamo stati in contatto con un gruppo di società di produzione di film per adulti interessate ad offrire alla signora Heard un contratto per recitare in una produzione di video di intrattenimento per adulti", questo il testo della lettera secondo il sito australiano.

"Il film potenzierebbe e metterebbe in risalto la femminilità di Amber", spiegano dalla Zen Models, che pare abbia lanciato la carriera di molti aspiranti intrattenitori per adulti

"Riteniamo che gli uomini e le donne nel settore delle pellicole per adulti, siano stati rappresentati in una luce molto negativa. L'industria per adulti è diventata un'industria multimiliardaria che lavora per creare un ambiente più sicuro in cui gli artisti possano lavorare standardizzando e sradicando le molestie sul set".