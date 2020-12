Un presepe per Willy Duarte: a Paliano il bambinello è un neonato di colore

Paliano non dimentica Willy Duarte. Tre mesi dopo l'omicidio a Colleferro, di cui sono accusati i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, la comunità del paese in cui è nato e viveva ha deciso di ricordare il 21enne con un presepe speciale. Tra le sagome di legno, nella culla campeggia un Gesù bambino di colore. Una scelta in memoria di Willy e dei suoi ideali di solidarietà e non violenza. Il presepe è stato allestito accanto al murale realizzato dallo street artist Ozmo dopo l'assassinio del ragazzo.