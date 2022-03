Ucraina, assessore leghista del Frusinate pubblica sui social una "Z" in solidarietà alla Russia: è polemica

I precedenti -

Non è la prima volta che Gizzi sale agli onori delle cronache per qualche gesto o presa di posizione. Una volta per il rogo del "Codice da Vinci" di Dan Brown, a suo dire blasfemo, bruciato nella piazza del Comune. Più di recente ha paragonato le restrizioni per i non vaccinati alle leggi razziali contro gli ebrei.

Le reazioni -

Mauro Buschini

Giulio Conti

Luca Fantin

Il consigliere regionale del Lazio(Pd) ha postato lo screen del post di Gizzi scrivendo: "Questa ennesima dichiarazione di Stefano Gizzi è semplicemente vergognosa. Non è la prima volta che le sue 'performance' scadono nell'offesa degli altri, ma questa volta l'assessore del comune di Ceccano deve chiedere scusa. Al popolo ucraino, alle donne violentate e uccise, ai bambini terrorizzati, uccisi o abbandonati, a tutti coloro che hanno perso la vita o costretti a fuggire in altri Paesi. Il sindaco del Comune di Ceccano prenda immediatamente le distanze, i ceccanesi non sono questo". Il segretario locale del Pd,, e quello provinciale,, hanno chiesto le sue dimissioni.

La replica -

"Buschini critica la lettera Z in russo, di cui nemmeno conosce la nobiltà araldica del Nastro di San Giorgio. Infatti ricorda il sacrificio di ben 25 milioni di Russi nel fermare il Nazismo. Ormai siamo alla follia russofobica. Poi viene da una parte politica che per decenni ha idolatrato anche le feci provenienti da Mosca", ha detto Gizzi in risposta alle critiche.

