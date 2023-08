Topi a Roma, emergenza in diverse zone della città

A Roma è emergenza topi: nella Capitale diversi turisti e residenti hanno filmato gli animali aggirarsi anche nelle centralissime vie che costeggiano il Colosseo. I filmati mostrati dal programma di Canale 5, "Morning News", documentano il gran numero di ratti che vivono nei pressi dell'Anfiteatro Flavio, attirati principalmente dai rifiuti lasciati in strada.

Per questo, sull'area del Colosseo e del Colle Oppio, il Campidoglio ha deciso di intervenire drasticamente: il dipartimento Ambiente del Comune, infatti, ha annunciato a partire dal 29 agosto "interventi di potenziamento delle azioni di derattizzazione".

I video girati e finiti in Rete hanno scatenato pesanti polemiche contro il sindaco Gualtieri, oltre che danneggiato l'immagine della città eterna. Per questo, il primo cittadino ha dato via a "un protocollo di interventi congiunto tra Roma Capitale e Ama che proseguirà nelle prossime ore e nei prossimi giorni". I tecnici copriranno le zone della città interessate dalle colonie di ratti cercando di scovare le tane presenti nelle aree verdi immediatamente vicine al parco archeologico del Colosseo e i tombini stradali, collocando poi delle trappole per i roditori sul territorio.