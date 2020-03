Terracina, sartoria cuce mascherine per gli ospedali: “Il tessuto era per i vestiti dei bambini”

Quando una infermiera dell'ospedale locale ha chiesto aiuto per ottenere più mascherine, la sartoria di Teresa a Terracina si è fatta avanti. La proprietaria aveva chiuso la propria attività ma quando ha saputo della mancanza di protezioni per supermercati e ospedali ha riaperto e si è messa al lavoro. A “Pomeriggio Cinque” la signora Teresa racconta: “Io fabbricavo vestiti per bambini, il tessuto ce lo avevo e così ho riaperto. Abbiamo fatto più di mille mascherine”. Un gesto molto generoso che può fare la differenza per i tanti operatori sanitari e commessi dei supermercati al lavoro in questi giorni.